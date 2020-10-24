بالصورة: الطائر “العجيب ” نصفه ذكر ونصفه أنثى!

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ 15 دقيقة

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 1:58 مساءً

في حالة نادرة الحدوث عثر باحثون على طائر نصف جيناته ذكورية والنصف الآخر أنثوية، ويعيش الطائر في محمية طبيعية بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ويسمى هذا النوع من الطيور بالـ “غروسبيك” وبحسب صحيفة “إندبندنت”، يتميز الطائر بأنه ثنائي الجنس، حيث ينقسم جسمه مناصفة إلى خصائص ذكورية في الجانب الأيمن، وخصائص أنثوية في الجانب الأيسر.

ويمكن تحديد جنس طائر “غروسبيك” من لونه؛ حيث يكون لون ريش أجنحة الذكور سوداء وبها بقع وردية، بينما أجنحة الإناث تميل للون البني وبها بقع صفراء، إلا أن الطائر النادر الذي عثر عليه الباحثون، يصطبغ ريش الأجنحة باللون الأسود وعليه بقع وردية وبقعة على الصدر في الجانب الأيمن، بينما يظهر على الجانب الأيسر الرئيس البني والبقع الصفراء التي تميز الإناث.

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وأوضح العلماء أنه على الرغم من أن ثنائية الجنس غير شائعة للغاية، فهي أمر طبيعي.

وأشار العلماء إلى أن الطائر قد يكون قادرا على الإنجاب بالتزاوج مع ذكور أو إناث، كما أن ثنائية الجنس تعد شائعة في الطيور والحشرات والثعابين والقشريات.

وتعد طيور الـ جروسبيك ذات الصدور الوردية من طيور الغابات الشائعة، لكن سكانها شهدوا انخفاضًا بطيئًا من عام 1966 إلى عام 2015، مما أدى إلى خسارة تراكمية بلغت حوالي 35٪ خلال تلك الفترة، ووفقًا لمسح تربية الطيور في أمريكا الشمالية.

تقدر منظمة Partners in Flight أن عدد سكان العالم المتكاثر من الطيور ذات الصدر الوردي يبلغ 4.1 مليون، حيث يقضي 46٪ جزءًا من العام في الولايات المتحدة، و21٪ في المكسيك، و54٪ في كندا.