ياسمين صبري حديث “السوشل ميديا” بعد إجابتها في مهرجان الجونة

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 1:26 مساءً

تشغل ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي منذ زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، طليق النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، ومنذ زواجهما تخطف صبري الأنظار في كل تصرف أو تعليق تكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن الصحافة تتابعها بأدق تفاصيل حياتها الأمر الذي يجعلها متصدرة دائما حديث “السوشل ميديا”.

وجذبت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة.

وكان أكثر ما أثار اهتمام “السوشيال ميديا” بشأن ياسمين صبري في المهرجان هو ردها عند سؤالها في اللقاء التلفزيوني الذي أجرته معها فضائية “أون إي” المصرية، وهو الوصف الذي تختاره لعام 2020، واختارت الإجابة بأداء أغنية “الحياة حلوة” للمطرب الراحل، فريد الأطرش، وعقبت “ده حقيقي بجد”.

يشار إلى أن عام 2020 شهد زواج ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وذلك في شهر نيسان/ أبريل.

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وكتب أحد المستخدمين على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي تعليقا على غناء ياسمين صبري: “ياسمين صبرى المذيعة بتقولها اوصفى 2020 قامت مغنيلها “الحياة حلوة بس نفهمها”، ما طبعا يا ياسمين الحياة هتبقى حلوة لو مش حلوة معاكى يعنى هتبقى حلوة معانا احنا”.

وعن خططها الفنية، أعلنت ياسمين صبري في اللقاء التلفزيوني أنها تقرأ سيناريوهات لمسلسلات معروضة عليها لكي تقوم ببطولة أحدها في شهر رمضان 2021، وأكدت أنها لا تفكر حاليا في اقتحام السينما بسبب أوضاعها غير المستقرة نتيجة جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

وشاركت ياسمين صبري في موسم دراما رمضان 2020 ببطولتها مسلسل “فرصة تانية”، الذي يشارك في بطولته أحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة “سينرجي”.

وتستمر أعمال مهرجان الجونة السينمائي الرابع في الفترة ما بين 23 – 31 أكتوبر/ تشرين الأول، في مدينة الجونة.