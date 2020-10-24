أحمد السقا يحرج مذيعة في مهرجان الجونة بحضور زوجته

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أكتوبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 1:32 مساءً

انطلقت فعالية مهرجان الجونة السنوي في مصر والذي يحضر إليه مئات النجوم المصريين والعرب والعالميين حتى، ويعتبر هذا المهرجان من أكثر الفعاليات التي تأخذ رواجا سنويا بسبب المقابلات الفنية مع النجوم بالإضافة إلى إطلالاتهم وكذلك العديد من المواقف العفوية وأحيانا الصاخبة التي يتعرض إليها المشاهير أثناء الحفل.

وفي هذا السياق أحرج الفنان المصري، أحمد السقا، مذيعة أثناء إجرائها لقاء تلفزيونيا معه، على هامش حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، اليوم الجمعة.

وضمن إشادة السقا للمذيعة عن إقامة مهرجانات سينمائية عالمية مثل مهرجان “فينيسيا”، رغم جائحة فيروس “كورونا” المستجد، فقد أكد أن هذا لا يمنع من استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية، وضرب مثالا لها أنه لو كان اللقاء يتم في ظروف عادية لكان اقترب منها وليس ابتعد عنها.

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وبصورة عملية، اقترب أحمد السقا من المذيعة وجها لوجه قبل أن يعود إلى مكانه حيث يبتعد عنها وتقف زوجته الإعلامية، مها الصغير، التي حضرت معه حفل الافتتاح.

وأثار تصرف أحمد السقا المفاجئ ضحك المذيعة وكذلك زوجته، وعلقت فضائية “أون إي” على تصرف السقا عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”: “السقا دائما يبهرنا في كل لقاء له.. وهذا ما حدث في مهرجان الجونة”.

وفي اللقاء التلفزيوني، أشاد أحمد السقا بزوجته مها الصغير، قائلا عنها إنها “مثقفة سينمائية جدا”، وذلك تعقيبا منه على حديثها مع المذيعة عن تجربة خوضها التقديم التلفزيوني من خلال برنامج “It’s Showtime”، المذاع على فضائية “سي بي سي” المصرية.

ويشارك بالدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي ما يقرب من 65 فيلما سينمائيا من 45 دولة، تم توزيعها على ثلاث مسابقات رسمية للمهرجان هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة.