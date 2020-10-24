جميلة عوض تنتهي من "لازم أعيش" في هذا الموعد

رنا صلاح الدين - تبدأ قناة dmc عرض حكاية "لازم أعيش"، التي تقوم ببطولتها الفنانة جميلة عوض، وذلك بداية من اليوم السبت، وهي الحكاية التي تتعاون خلالها جميلة مع كلا من الفنانين، نجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، وخالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وفراس سعيد، وباسم مغنية، وسلوى محمد على، وهي من تأليف نجلاء الحديني، ومن إخراج مريم أحمدي.

واستغرقت تصوير حكاية "لازم أعيش" 4 أسابيع كاملة، ومازال فريق عملها يقوم باستكمال التصوير، حيث يتبقى 4 أيام وينتهي فريق عمل الحكاية من تصويرها بالكامل.

حكاية "لازم أعيش" هي الحكاية السادسة من مسلسل "إلا أنا"، والعمل بالكامل من تأليف الكاتب يسري الفخراني، وعرض 5 حكايات قبل ذلك وهما، حكاية "بنات موسى" التي قامت ببطولتها الفنانة فاء عامر، وحكاية "سنين وعدت" التي قامت ببطولتها الفنانة أروى جودة، وحكاية "أمل حياتى" التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع، وحكاية "أمر شخصى" التي قامت ببطولتها الفنانة شيرى عادل، وحكاية "ضى القمر" التي قامت ببطولتها الفنانة كندة علوش، وتم إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط"، من المقرر أن تقوم ببطولتها الفنانة ريهام عبد الغفور ومقرر البدء فى تصويرها في خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن مسلسل "إلا أنا" يعتمد على تقديم حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية ومكونة من 10 حلقات، وتضم كل حكاية بطلة ومؤلف ومخرج خاص بها.