بعد حكاية "أمر شخصي".. تعرف على جديد شيري عادل

رنا صلاح الدين - رشحت الفنانة شيري عادل لبطولة فيلم سينمائي جديد، يحمل عنوان "باب السما"، وذلك من قبل مخرج العمل محمود كامل، الذي أبدى لها رغبته في تواجدها معه في هذا العمل.

شيري عادل وافقت على تقديم بطولة الفيلم، وذلك بعدما قرأت السيناريو الخاص به، والذي كتبه المؤلف أحمد الملواني، حيث نال إعجابها، ما جعلها توافق عليه فور قرأته، ومن المقرر أن تجمعهم جلسات عمل مكثفة خلال الفترة المقبلة، وذلك للتحضير لبدء تصويره واختيار الفنانين المشاركين لشيري في البطولة.

ويمثل فيلم "باب السما" التعاون الثالث بين الفنالنة شيري عادل والمخرج محمود كامل، حيث سبقا وتعاونا معا من قبل في مسلسلي، "السهام المارقة" الذي قدم في الموسم الرمضاني لعام 2018، وشاركت في بطولته إلى جوار الفنانين شريف سلامة وهاني عادل، وحكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا"، وهي الحكاية التي عرضت مؤخرا عبر شاشة قنوات dmc.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة شيري عادل في السينما كانت من خلال فيلم "فين قلبي"، التي شاركت في بطولته إلى جوار الفنان مصطفى قمر، وعرض في إحدى المواسم السينمائية لعام 2017، ولكنه لم يحقق النجاح المطلوب حينها.