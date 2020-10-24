جومانا مراد تكشف عن دورها في "يوم 13" وأسباب إنجذابها له

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة جومانا مراد عن ظهورها كضيفة شرف في أحداث فيلم "يوم 13"، الذى يجرى تحديد موعد طرحه بدور العرض خلال العام المقبل، حيث تعود جومانا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ أخر مشاركة لها من خلال فيلم "الحفلة"، التي شاركت في بطولته إلى جوار الفنانين، أحمد عز، ومحمد رجب، وروبي.

وأضافت جومانا فى تصريحات صحفية أن الفيلم تدور قصته حول فكرة مشوقة ترتقى إلى نوعية الرعب، وتجسد خلاله شخصية "أحلام" وهى سيدة من طبقة أرستقراطية، لافتة إلى أن دورها له خصوصية وغريب وسيكون مفاجأة للجمهور، ويضم الفيلم يضم توليفة مميزة من الفنانين وهما، دينا الشربيني، وأحمد داود، ونسرين أمين، ومحمد شاهين، إضافة إلى إنه يظهر فيه ضيوف شرف كثيرين.

وأشارت جومانا إلى أنها سعيدة بعودتها للتمثيل مرة أخرى فى سباق رمضان الماضى من خلال مسلسل "خيانة عهد"، موضحة أنها اختارت هذا العمل لأنه بطولة نجمة كبيرة مثل يسرا، فهي قامة فنية كبيرة والعالم كله لا يوجد به إلا يسرا واحدة، إضافة إلى أن ورقه مكتوب بحرفية عالية وشركة إنتاجه كبيرة.

ووجهت جومانا الشكر للمخرج سامح عبد العزيز على ترشيحه لها للمشاركة فى "خيانة عهد"، بعدما قدمت معه أهم أفلامها وهما "كباريه" و"الفرح"، مشيرة إلى أن هناك كيميا بينهما، وأنها تظهر معه بصورة مختلفة وتكون مستمتعة بالدور، وذلك لأنه مخرج متميز ولديه خصوصية، وأشارت إلى أن سامح عبدالعزيز من أهم أسباب نجاح هذا المسلسل.

وعن تخوفها من العودة بعد غياب بشخصية شريرة مثل "شيرين" قالت:"لا أخف من نوع الدور، ولكن المهم لدي أن تكون الشخصية من لحم ودم وحقيقية، أستطيع من خلالها لمس مشاعر الناس ليشعروا بها، فـ"شيرين" ليست شريرة بالفطرة ولكن هناك أسباب لهذا الشر سواء كانت البيئة المحيطة أو الأسرة أو معاناتها في الحياة بسبب وحدتها، مما أدى إلى ظهورها بشخصية مركبة غير متزنة ومدمنة، ورغم كل ذلك هي بداخلها الخير، ولذلك تعاطف معها الجمهور.