شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأعمال التى شاركت فيها هدى الأتربى بعد ظهورها فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشاط كبير للفنانة هدى الأتربى في عام 2020 حيث لفتت الأنظار لها في افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة، وهناك معلومات لا يعرفها الكثير عن الاتربى وهى مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل "ختم النمر"، للفنان أحمد صلاح حسنى في أول بطولة مطلقة له، وفى دراما رمضان مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، و"فرصة ثانية" مع ياسمين صبرى، ويعرض لها حالياً مسلسل "الوجه الأخر" مع النجم ماجد المصرى.

وكان أول ظهور لها على الشاشة في مسلسل "ممنوع الإقتراب والتصوير" ومسلسل "مليكة" و"طلعت روحى"، في عام 2018، كما شاركت في العديد من دراما رمضان 2019 منها "كلبش 3" مع النجم أمير كرارة، ومسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد.

وشاركت هدى الأتربى في فيلم "نادى الرجال السرى" للنجم كريم عبد العزيز الذى عرض في عام 2019 وحقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه في السينمات، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، بطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى ونسرين طافش، وبيومى فؤاد ودينا فؤاد، وأحمد فتحى.