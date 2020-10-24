شكرا لقرائتكم خبر عن والد سارة التونسى يحتفل بتصدرها التريند بعد إطلالتها فى مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان التونسي محمد الغضاب، بنجلته الفنانة سارة التونسى و تصدرها التريند بعد تألقها أمس في مهرجان الجونة وظهورها علي الريد كاربت بفستان نال إعجاب الحضور .

ونشرمحمد الغضاب، صورة لنجلته عبر حسابه على فيس بوك، وكتب عليها قائلا:" تحضر الفنانة سارة التونسى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى بمصر وتتصدر التريند بإطلالتها الجميلة على السجادة الحمراء في افتتاح المهرجان في دورته الرابعة".



محمد الغضاب

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، أمس الجمعة حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد على السجادة الحمراء، وحرص "تلفزيون الخليج 365" على لقاء عدد من الفنانين خلال حفل الافتتاح. وقال الفنان شريف رمزى، خلال حضوره حفل افتتاح الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائى، إنه سعيد بالمشاركة فى المهرجان، موجهاً الشكر للقائمين على المهرجان، موضحاً أن التواجد هذا العام مهم للغاية بعد انتشار فيروس كورونا، وتنظيم المهرجان رسالة للعالم بأن مصر آمنة ثقافيا وفنياً وسياحياً، مما سيؤثر على الوضع الاقتصادى المصرى.

وفى ذات السياق، أعربت الفنانة ريم مصطفى، عن سعادتها بالتواجد في مهرجان الجونة هذا العام، مؤكدة أن تنظيم المهرجان يمثل قامة فنية كبيرة.

وأوضحت الفنانة ميس حمدان، أن ظهورها بشكل مختلف في كل مناسبة هو أمر مألوف وجيد، فالفنان يجب أن يكون متنوعا ومختلفا، وداعبت ميس حمدان الكاميراً قائلة: "أنا باكل في كل الأوقات، والأكل أهم حاجة في حياتى، بس بهرى نفسى في الجيم".

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وفى ذات السياق، قالت الفنانة جومانا مراد، خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ 4 من مهرجان الجونة السينمائى، إن الأجواء فى مهرجان الجونة أكثر من رائعة، والتنظيم على أعلى مستوى، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، كما أن مهرجان الجونة مهرجان عالمى وملتقى لجميع الفنانين.

وبسؤالها عن الأغنية التى تمثل حياتها، قالت جومانا مراد: "أغنيتى المفضلة تمثل حياتى هي (لقيت الطبطبة)"، واستطرد الدكتور ربيع بسيسو زوج الفنانة جومانا مراد: "بطبطب على طول".