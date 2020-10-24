شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر مع مى عمر فى كواليس تصوير مسلسل "لؤلؤ".. ويعلق: قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهور قليلة، تفصلنا عن عرض مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر فى أولى بطولاتها المطلقة، حيث يعرض العمل على إحدى القنوات الفضائية مطلع فبراير المقبل، بعد الانتهاء من تصوير جميع المشاهد الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، وتخوض فيه مي عمر البطولة المطلقة الأولى لها فى الدراما التليفزيونية، وتجسد دور مطربة تبحث عن النجومية.



أحمد زاهر ومى عمر من كواليس لؤلؤ

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الفنان أحمد زاهر نشر صورة من كواليس تصوير المسلسل مع مى عمر، حيث علق على الصورة قائلا، "قريبا".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دورمطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.