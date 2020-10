شكرا لقرائتكم خبر عن كايلى جينر تكشف سر ارتداءها وابنتها ملابس "الفراشة" فى العام 2018.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عارضة الأزياء العالمية، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كايلي جينر، سبب ارتداءها ملابس الفرشة في العام 2018، حيث أكدت أن هذه الملابس كانت ترمز إلى حبها للفنان العالمي ترافيس سكوت.

واسترجعت عارضة الأزياء العالمية ذكرياتها في مقطع فيديو جديد نشرته عبر اليوتيوب، قالت فيه :" عندما اجتمعنا أنا وترافيس لأول مرة، حصلنا على وشم فراشة صغيرة"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدت نجمة The Keeping Up With The Kardashians وابنتها ستورمي البالغة من العمر عامين ملابس الفراشة في عيد الهالوين خلال عام 2018، مؤكدة أن هذه الملابس ترمز إلى علاقتها مع سكوت.

وخطفت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر، الأنظار في وقت سابق، بعدما تألقت في مقطع فيديو ظهرت فيه مرتديه فستانا قصيرا استعدادا لقضائها ليلة في الخارج بلاس فيجاس مع أصدقائها. وشاركت كايلي جينر جمهورها البالغ 197 مليون متابع عبر حسابه الرسمي على انستجرام فقط، مقطع فيديو من خلال خاصية الاستوري وتداوله رواد السوشيال ميديا، حيث ظهرت مرتدية الفستان القصير الأنيق مع بعض الاكسسورات والمجوهرات.

كايلي جينر وابنتها في زي الفراشة

كما التقطت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، سليفي لها خلال هذه الإطلالة التي أثارت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما صففت شعرها على شكل نصف ذيل حصان مرتفع.

وفي وقت سابق، ظهرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر، مؤخرا، برفقة ابنتها ستورمي في مقطع فيديو وصور خلال تواجدهما في المطبخ لصناعة كعكات الهالوين، حيث شاركت كايلي جينر الصور والفيديو مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، ولاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.



ابنة كايلي جينر