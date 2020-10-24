شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد: فيلم "يوم 13" فكرته ترتقى للرعب ودورى فيه غريب وله خصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة جومانا مراد عن ظهورها كضيفة شرف على أحداث فيلم "يوم 13" الذى يجرى تحديد موعد طرحه بدور العرض خلال العام المقبل، حيث تعود جومانا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ مشاركتها فى معه أيضاً في فيلم "الحفلة" مع الفنانين أحمد عز ومحمد رجب وروبى.

وأضافت جومانا فى تصريحات صحفية أن الفيلم تدور قصته حول فكرة مشوقة ترتقى إلى نوعية الرعب وتجسد خلاله شخصية "أحلام" وهى سيدة من طبقة أرستقراطية، لافتة إلى أن دورها له خصوصية وغريب وسيكون مفاجأة للجمهور، كما أن الفيلم يضم توليفة مميزة من الفنانين مثل أحمد داود ودينا الشربينى ونسرين أمين ومحمد شاهين وضيوف شرف كثيرين.

وأشارت جومانا إلى أنها سعيدة بعودتها إلى التمثيل مرة أخرى فى رمضان الماضى بمسلسل "خيانة عهد"، موضحة أنها اختارت هذا العمل لأنه بطولة نجمة كبيرة مثل يسرا فهي قامة فنية كبيرة والعالم كله لا يوجد به إلا يسرا واحدة، بالإضافة إلى ورق مكتوب بحرفية عالية صناعة وشركة إنتاج كبيرة.

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ووجهت جومانا الشكر للمخرج سامح عبد العزيز على ترشيحها للمشاركة فى "خيانة عهد" بعدما قدمت معه أهم أفلامها هما "كباريه" و"الفرح"، مشيرة إلى أن هناك كيميا بينهما، وأنها تظهر معه بصورة مختلفة وتكون مستمعة بالدور لأنه مخرج متميز ولديه خصوصية وهو من أهم أسباب ونجاح هذا المسلسل.

وعن تخوفها من العودة بعد غياب بشخصية شريرة مثل "شيرين" قالت:"لا أخف من نوع الدور ولكن المهم لدي أن تكون الشخصية من لحم ودم، وحقيقية، استطيع من خلالها لمس مشاعر الناس ليشعروا بها، فـ"شيرين" ليست شريرة بالفطرة ولكن هناك أسباب لهذا الشر سواء كانت البيئة المحيطة أو الأسرة أو معاناتها في الحياة بسبب وحدتها مما ادى الى ظهورها بشخصية مركبة غير متزنة ومدمنة ورغم كل ذلك هي بداخلها الخير، ولذلك تعاطف معها الجمهور.