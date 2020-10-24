شكرا لقرائتكم خبر عن "باب السما" يجمع شيرى عادل والمخرج محمود كامل فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الفنانة شيرى عادل على بطولة فيلم جديد بعنوان "باب السما"، بعدما عرضه عليها المخرج محمود كامل، وأعجبت بالقصة والسيناريو التى كتبها المؤلف أحمد الملوانى، ومن المقرر البدء فى تحضيراته واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الفترة المقبلة تمهيداً للبدء فى التصوير.

ويسجل الفيلم التعاون الثالث بين شيرى عادل والمخرج محمود كامل بعد مسلسل "السهام المارقة"الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2018 وشارك فى بطولته شريف سلامة وهانى عادل ووليد فواز، وكذلك حكاية "أمر شخصى" من مسلسل "إلا أنا" والتى تم عرضها مؤخراً على قناة DMC.

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"أمر شخصي" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا" ولاقت نجاحا جيداً مع الجمهور ، وشارك شيرى عادل فى بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وجسدت شيرى فى أحداثها دور فتاة تعانى من العنوسة وبعدما تتزوج تجد صعوبات كبيرة وأشياء مفاجئة.

يذكر أن آخر أعمال شيرى عادل فى السينما فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر عام 2017، وشارك بطولته يسرا اللوزى وشيرين وإدوارد وإيمان السيد ونهير أمين، إضافة لعدد كبير من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف، وهو من إخراج إيهاب راضى.