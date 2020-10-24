تركي آل الشيخ يتدخل للصلح بين عمرو مصطفى وتامر حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص المستشار تركي آل الشيخ، على التدخل لحل الخلاف الواقع بين الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن عمرو مصطفى.

وكتب تركي، عبر حسابه على تويتر : "بتمنى أن الخلاف بينكم ينتهي.. مش متخيل لما هقابل واحد فيكم مايكونش فيه التاني .. وبعدين يا عمرو مين هيجيب ليك عصير الجوافة .. اذا ليا خاطر الخلاف ده ينتهي حالاً".

فيما رد الملحن عمرو مصطفى، عبر تويتر، قائلا :"‏الخلاف انتهى يا أبو ناصر.. خاطرك كبير وتامر أخويا".

بينما رد الشاعر تامر حسين، قائلاً :"انتهى أي خلاف يا أبوناصر، وكلك ذوق ودايماً سباق بالخير، وكلنا أخوات.. الله يباركلك وترجع بألف سلامة ونتجمع على خير ".

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وكان الشاعر الغنائي تامر حسين، كشف ببرنامج "مساء DMC" عن خلافه مع عمرو مصطفى قائلاً : " أنا حاليا زعلان من عمرو مصطفى على المستوى الشخصي، زعلان من عمرو صاحبي وأخويا، هو عشرة 15 سنة، عشنا مع بعض أكتر ما عشنا في بيوتنا، ووالدته زي أمي، وأمي كذلك بتتخانق معايا عشان في زعل بيني أنا وعمرو".

وتابع : "أنا عمري ما هنساله إنه أول واحد وقف جنبي في عزاء والدي، لكن أنا زعلان منه في حاجات كتير أوي، أنا كنت بعدي حاجات كتير أوي عشان هو صاحبي وده واجب الصداقة والعيش والملح، كنت بستحمل موقف واتنين وتلاتة، لكن أنا زعلان لأنه حكى حاجة عني مش مظبوطة خالص، وكمان مشاكلنا متتحلش على السوشيال ميديا، وأنا مش حابب إن شكلنا يبقى فيه شد وجذب على مواقع التواصل".

وأضاف: "هو اتهمني بالباطل في مشكلته مع الفنان عمرو دياب إلا أنا أصلا مش عارف إيه سببها، وأنا رغم زعلي منه عمري ما عاتبته، وهو مهما قال على السوشيال ميديا عمري ما هرد بنص كلمة، حتى لو أساء ليّا، أنا عارف اللي في قلبه ليّا، وأنا بتمناله كل التوفيق ويارب دايما يكسر الدنيا".