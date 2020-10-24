بمشاركة نجوم الكرة.. تامر حسني يطرح أغنية لدعم مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طرح الفنان تامر حسني، أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "مؤمن زكريا ترجعلنا بالسلامة"، على قناته على يوتيوب.

وظهر في الأغنية عدد كبير من نجوم الكرة المصرية وهم يؤدون نفس الحركة التي اشتهر بها مؤمن عقب تسجيله الأهداف، وأهداها "تامر "للاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا.

ونشر تامر، مقطع من الأغنية عبر حسابه على تويتر، وعلق : "‏إهداء إلى كابتن مصر مؤمن زكريا.. معاك وفي ضهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامة.. ربنا معاك يا بطل".

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وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وافق على مبادرة هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالكاف بتعيين مؤمن زكريا سفيرًا لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، كنوع من الدعم للاعب الأهلي ومنتخب مصر الذي يعاني من مرض خطير تسبب في إبعاده عن كرة القدم وتجميد مسيرته الاحترافية.

وغادر مؤمن زكريا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلته العلاجية التي بدأها قبل فترة طويلة للتعافي من المرض الذي يُعاني منه وأبعده عن كرة القدم، حيث توجه اللاعب في شهر سبتمبر إلى الولايات المتحدة الامريكية لمواصلة برنامج العلاج الذي بدأه قبل عدة أشهر وتسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل سفره طوال الفترة الماضية قبل أن يستقر على السفر مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.