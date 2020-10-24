هاني شاكر يبكي على الهواء لهذا السبب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل الفنان هاني شاكر، في نوبة بكاء على الهواء، بعد تذكره يوم رحيل والده وهو لايزال طالبا في الثانوية العامة.

وقال شاكر، خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "السيرة" عبر فضائية "DMC": "كنت وقتها بذاكر عشان الامتحانات قربت، ووالدي جه من الشغل تعبان جدا، نزلت أنا وأخويا جبناله أنبوبة أكسجين لأنه مكنش قادر يتنفس، لكن على بالليل كان توفي الله يرحمه".

أضاف: "ده وقته أثر على امتحاناتي ونجحت وجبت 55% وعديت بالعافية، والحمد لله إني نجحت وقتها، كانت بالنسبالي كسرة كبيرة نفسية، هو كان حنين أوي ومدلعنا أوي".

ويشارك هاني شاكر حاليا في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب the Voice SENIOR مع النجوم: سميرة سعيد، نجوى كرم ومحلم زين، والذي يُعرض على "MBC مصر".