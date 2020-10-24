تامر حسين: عمرو مصطفى اتهمني بالباطل بسبب عمرو دياب.. وعديت كتير (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الشاعر تامر حسين، الشكر للملحن عمرو مصطفى، إذ أنه أول من قدّمه للجمهور وعلاقتهما تعود لسنوات.

وأضاف حسين، خلال حواره ببرنامج "مساء DMC" مساء الجمعة: "رغم كده لكن أنا حاليا زعلان منه على المستوى الشخصي، زعلان من عمرو مصطفى صاحبي وأخويا، هو عشرة 15 سنة، عشنا مع بعض أكتر ما عشنا في بيوتنا، ووالدته زي أمي، وأمي كذلك بتتخانق معايا عشان في زعل بيني أنا وعمرو".

تابع: "أنا عمري ما هنساله إنه أول واحد وقف جنبي في عزاء والدي، لكن أنا زعلان منه في حاجات كتير أوي، أنا كنت بعدي حاجات كتير أوي عشان هو صاحبي وده واجب الصداقة والعيش والملح، كنت بستحمل موقف واتنين وتلاتة، لكن أنا زعلان لأنه حكى حاجة عني مش مظبوطة خالص، وكمان مشاكلنا متتحلش على السوشيال ميديا، وأنا مش حابب إن شكلنا يبقى فيه شد وجذب على مواقع التواصل".

استكمل: "هو اتهمني بالباطل في مشكلته مع الفنان عمرو دياب إلا أنا أصلا مش عارف إيه سببها، وأنا رغم زعلي منه عمري ما عاتبته، وهو مهما قال على السوشيال ميديا عمري ما هرد بنص كلمة، حتى لو أساء ليّا، أنا عارف اللي في قلبه ليّا، وأنا بتمناله كل التوفيق ويارب دايما يكسر الدنيا".