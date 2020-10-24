تراند اليوم : فنان مصري شهير يطلق لحيته وسط تساؤلات الجماهير .. وسر غريب يفسر الأمر

أثار فنان مصري شهير الجدل بسبب ظهوره بلحية طويلة جدا خلال الفترات الماضية وسط استغراب الكثيرين .

وظهر الفنان محمد فراج للمرة الثانية بلحية كبيرة وذلك خلال دعوته لافتتاح مهرجان القاهرة الجونة في دورته الرابعة.

و تعتبر هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها فراج باللحية إذ ظهر في حلقة من برنامج "صاحبة السعادة" للحديث عن مشوار أحمد حلمي.

وتبين أن فراج يصور حاليا مسلسلا رفقة الفنانة منى زكي حيث يفرض عليه الدور إطلاق لحيته بهذا الشكل.

وعُرف فراج من خلال مشاركته مع أحمد حلمي في فيلم "ألف مبروك".

