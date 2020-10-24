بالفيديو.. هاني شاكر باكيا: لا أحب عيد الأم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري هاني شاكر ملامح من معاناته بعد رحيل ابنته "دينا" وسر عدم حبه ليوم "عيد الأم"، وموقفه من لقب "أمير الأحزان".

أمير الغناء العربي هاني شاكر حل ضيفا ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، مساء الجمعة، حيث أكد أن لقب "أمير الأحزان" لا يغضبه، وأن الغرور لم يتملك منه رغم نجاحه الكبير.

وسيطرت على هاني شاكر خلال البرنامج نوبة من البكاء، عندما تذكر معاناة ابنته "دينا" مع مرض السرطان وقال: "دينا كانت عاشقة للحياة، ولديها أمل في الشفاء حتى آخر لحظة في عمرها، إحساس مؤلم وصعب جدا أن يدفن الإنسان جزءا منه تحت الأرض، الفراق حقيقي صعب جدا".





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ونفى هاني شاكر وجود خلاف بينه وبين زوج ابنته الراحلة قائلا: "شريف مثل ابني، وقد تزوج مؤخرا، ويقيم بجوار منزلنا حتى يستطيع رؤية أولاده بشكل دائم، أشعر بالراحة والسعادة عندما أرى أحفادي.. مليكة ومجدي هما أجل ما تركته دينا".

وتملك الحزن من صوت هاني شاكر عندما تحدث عن والديه قائلا إن والده كان شديد الحنان، وتوفي وهو يدرس بالثانوية العامة وهذا أثر عليه جدا، لذا نجح بمجموع 55%، وبعد رحيل الأب كان يشعر برائحته في كل مكان داخل البيت.

وكشف هاني شاكر عن رحيل والدته فجأة إثر إصابتها بأزمة قلبية، مشيرا إلى أنه لا يحب يوم عيد الأم، لأن والدته فارقت الحياة في نفس اليوم.



