شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف متزوج من "نهى عابدين" ويقع فى حب صبا مبارك فى "نمرة اتنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشارك الفنان عمرو يوسف ببطولة حكاية من حكايات مسلسل "نمرة اتنين" وتحمل اسم "الناحية التانية، والتى انتهى من تصويرها مطلع الشهر الجارى مع المخرج طارق العريان، ويظهر عمرو فى الأحداث بشخصية رجب متزوج من الفنانة الشابة نهى عابدين وفى نفس الوقت لديه علاقة حب مع الفنانة صبا مبارك وتتطور الأمور خلال الحكاية.

"نمرة اتنين" مقرر انطلاق عرضه يوم 29 أكتوبر على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت، وتدور أحداثه خلال 8 حلقات متصلة منفصلة، وكل حلقة عبارة عن حكاية مختلفة وتضم أبطالا ومؤلفين ومخرجين مختلفين ويقوم ببطولة الحكايات عدد من النجوم المصريين والعرب.

وعلى رأسهم منى زكى، نيللى كريم، عمرو يوسف، آسر ياسين، أمينة خليل، وشيرين رضا، إياد نصار، واللبنانى عادل كرم، ماجد الكدوانى، وصبا مبارك، أحمد مالك، أروى جودة، أحمد السعدنى، هدى المفتى، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين.

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ويشارك فى إخراج المسلسل كل من آدم عبد الغفار، طارق العريان، تامر محسن، هانى خليفة، هادى الباجورى، محمد شاكر، أحمد النجار أما فريق التأليف فيضم آدم عبد الغفار، مريم نعوم، وائل حمدى، سارة طيبة، سما عبد الخالق وتم تصوير مشاهد العمل فى 6 دول عربية

وفى سياق آخر يستعد عمرو يوسف لبدء التحضيرات الفعلية لمسلسله الجديد "الملك" عن المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ للعرض فى شهر رمضان 2021، ويتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس، التحضيرات الخاصة بالعمل، ومن تأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوى ومرشح للمشاركة فى بطولته صبا مبارك، ماجد المصرى، أمينة خليل، سوسن بدر.