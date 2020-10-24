آسر ياسين يخطف الأنظار من نجوم الجونة بولديه وزوجته

متابعة بتجــــــــــــرد: خطف الفنان آسر ياسين، الأنظار من كل نجوم مهرجان الجونة على السجادة الحمراء، بعدما حضر برفقة ولديه طاهر وأمين، في ظهور نادر لهما، وهو أول ظهور لنجم بصحبة أطفاله في مهرجان فني مصري، كما لفتت زوجته الأنظار بفستان جريء جدا، وحرص آسر على التقاط صورة له مع طفليه، مشابهة لبوستر فيلمه الشهير “من ضهر راجل”.

آسر ياسين حضر إلى مهرجان الجونة للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، وقام أولا بالتقاط صورة على السجادة الحمراء برفقة زوجته، ثم قام بالتقاط عدة صور برفقة طفليه طاهر وأمين، وبدا واضحا عليهما الخجل والرهبة من الأضواء.

وكشف اسر عن سعادته بوجوده كعضو لجنة تحكيم في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 31 من الشهر الجاري.

وأكد ياسين انها ليست المرة الاولي التي يكون فيها عضو لجنة تحكيم في مهرجان سينمائي كبير مثل الجونة، حيث سبق وان كان عضو لجنة تحكيم في مهرجان دبي السينمائي، والقاهرة والاقصر، وهذا يسمح له ان يشاهد الكثير من الافلام، بجانب النقاش حول وجهات نظر مختلفة مع أعضاء لجنة التحكيم.

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