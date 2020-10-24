الجزء الثالث من مسلسل “العاصوف”.. متى سيرى النور؟

منابعة بتجـــــــــــرد: بعد أن تم عرض جزأين من مسلسل “العاصوف” للمخرج المثنى صبح وبطولة النجم السعودي ناصر القصبي، لم ير الجزء الثالث المنتظر من العمل النور في موسم دراما رمضان 2020 ليبقى السؤال متى يكون جاهزاً للعرض؟
فبحسب بعض المصادر الصحفية فإن التحضيرات جارية لإنجاز الجزء الثالث من المسلسل في العام المقبل 2021 ولكن على الأرجح سيكون تصوير المسلسل بعد نهاية شهر رمضان المبارك المقبل حتى يأخذ فريق العمل وقته اللازم للتحضير وإنجاز العمل بالشكل اللائق.
ويعد مسلسل ” العاصوف ” واحداً من أبرز المسلسلات خلال السنوات الأخيرة حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً وأثار الجدل حين عرض جزئيه وناقش طبيعة الحياة السعودية في حقبة السبعينيات والثمانينيات، من خلال ملحمة تاريخية وسرد لقصص واقعية خطفت أنظار المشاهدين في الدراما الرمضانية، وهو من إنتاج قناة mbc وتنفيذ مؤسسة نوافذ التي تعود ملكيتها للنجم ناصر القصبي وإخراج السوري المثنى صبح.
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