نسليهان اتاغول تنفعل على الصحافة بسبب بوراك أوزجفيت

متابعة بتجـــــــــــــرد: حضرت الممثلة التركية نسليهان اتاغول برفقة زوجها قادير اوغلو حفل إطلاق مجموعة خريف وشتاء 2020/2021 لماركة حاتم اوغلو التي يمثلها قادير، وكان لافتاً ظهور الثنائي بإطلالة متشابهة، إذ ارتديا اللون الاسود.

نسليهان وخلال ردّها عى أسئلة الصحافة، بدا الإنفعال عليها واضحاً عندما سئلت ما إذا كان يمكن أن توافق على العمل مجدداً مع بوراك اوزجفيت والتي حققت ثنائيتها معه نجاحاً كبيراً، فقالت بعصيبة: “ما علاقة هذه الاسئلة بالمناسبة؟”.

وأضافت أنّها مقلة في لقاءاتها الصحافية، وعندما تلتقي الصحافيين تطرح عليها أسئلة غريبة كهذه لا تعجبها، في إشارة إلى وجود خلاف وجفاء بين بوراك اوزجفيت وزوجها قادير، إذ ذُكر حينها عندما كانت تصور مسلسل “حب أعمى” أن قادير كان يغار من مشاهدها الرومنسبة مع بوراك وحصل بينهما قطيعة وجفاء.

ولدى سؤالها إن كانت تفكر بالإنجاب ردت بسخرية على أحد الصحافيين قائلة: “نعم أفكّر، هل تفكر أنت أيضاً”؟