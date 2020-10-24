بطريقة رومانسية.. زوج ديمة بياعة يؤكد عدم انفصالهما

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد انتشار شائعة انفصالهما، حسم أحمد الحلو، زوج الفنانة السورية ديمة بياعة، الأمر من خلال فيديو نشره عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وفيه ظهر وهو يشارك في إحدى السهرات الغنائية مع بعض الأصدقاء فيما تجلس ديمة إلى جانبه قبل أن تضع رأسها على كتفه ليحيط وجهها بيديه تعبيراً عن عاطفته تجاهها.

ويشار إلى أن الشائعة انتشرت بسبب تعليق كتبته في وقت سابق على صورة نشرها الحلو على حسابه على “إنستغرام” وجاء فيه: “الأصدقاء ليسوا منافقين”. إلا أنها أوضحت ذلك لاحقاً وعلقت من خلال خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابها الخاص: “لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليقي على صورة أحمد الحلو… كان تعليقي رداً على احد الاشخاص الذي قام بوضع تعليق مسيء يمس بي شخصياً مما دفعني للرد عليه بطريقة غير لائقة تتماشى مع طبيعة التعليق وحذف التعليق بعدها”.

وأضافت: “وبالنسبة للأغنية فهي كانت على الستوري قبل التعليق بكثير وهي ترند حالياً، وبالنسبة للبهارات يلي عم تنزل الله يوفقكم لا تاخدوا بأي شي الا اذا كان مني أو من أحمد شخصيا وجب التوضيح وشكراً”.