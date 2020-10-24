أحمد الفيشاوي يهاجم محمد رمضان من جديد.. شاهدوا كيف سخر منه

متابعة بتجـــــــــــرد: كان لتصريح رجل الأعمال نجيب ساويرس قبل أسابيع، بأن الفنان محمد رمضان هو “مايكل جاكسون مصر”، أثر كبير بين محبّي محمد رمضان وكذلك بين مهاجميه.

ففي حلقة جديدة من الحرب الخفية الدائرة بين الفنانَين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان، سخر الأول من تصريح رجل الأعمال، ونشر مقطع فيديو ساخراً عبر صفحته في “إنستغرام”، ظهر فيه ملك البوب العالمي مايكل جاكسون، في لقاء تلفزيوني وهو لا يستطيع تمالك نفسه من الضحك ويتحدث بسخرية، ليعلّق الفيشاوي على الفيديو كاتباً: “لما تسمع إن محمد رمضان مايكل جاكسون مصر”.

يُذكر أن حرباً دارت بين الفنانَين بعد إعلان الفيشاوي عن طرح أغنية بعنوان “نمبر 2″، مؤكداً أن الهدف منها هو السخرية من أغنية محمد رمضان “نمبر 1″، ليردّ عليه الأخير وتبدأ سلسلة من المناوشات والهجومات بين الاثنين.

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من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم “30 مارس” من تأليف حميد المدني وإخراج أحمد خالد موسى، وهو ينتمي إلى نوعية السيكو دراما، ويشارك في بطولته: دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدّم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، الى جانب مجموعة من ضيوف الشرف.

أما محمد رمضان فقد أعلن أنه سيخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “موسى”، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.