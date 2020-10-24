ياسمين صبري: سعيدة مع "أبوهشيمة" لهذه الأسباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت الفنانة المصرية ياسمين صبري على المشاركة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة، وظهرت بفستان أزرق وإطلالة أنيقة.

وعلى هامش المهرجان أجرت ياسمين صبري مقابلة تليفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي وجهت الشكر خلالها للقائمين على تنظيم مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت إن المهرجانات جزء من حياة الممثل، وإنها تحب مشاهدة الأفلام من كل دول العالم، من أجل الاطلاع على ثقافات وأفكار مختلفة.





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كما تحدثت عن جانب من حياتها الشخصية مشيرة إلى أنها تحرص دائما على استثمار الوقت، ولا تحب أن تهدر وقتها، لافتة إلى أنها تزوجت في ظل جائحة كورونا، وتشعر بالسعادة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، لأنه على حد تعبيرها يشبهها في أشياء كثيرة، كما آنه شخص طموح ومتفتح.

وكشفت أنها تميل للعزلة، وفي الوقت الحالي تقرأ عدد من السيناريوهات، ولا تحب التسرع في اختيار أعمالها الفنية، وتبحث دائما عن العمل الذي يضيف لرصيدها الفني.

يذكر أن الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي تقام في الفترة من 23 إلى 30 أكتوبر الجاري، ويمنح المهرجان في دورته الجديدة جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان المصري خالد الصاوي.