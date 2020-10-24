عمرو منسي: "نجاح بطولة الإسكواش بشرت بوجود مهرجان سينمائي ناجح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال عمرو منسي، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة، إن أحد الأسباب التى أدت لظهور وخلق مهرجان الجونة هو نجاح بطولة الإسكواش التي تقام في الجونة بشكل سنوي.

وتابع منسي: "نجاح بطولة الإسكواش، بشرت إن الجونة تستطيع أن تقيم مهرجانا مهما مثل الجونة السينمائي".

وأضاف: "حاسس بالفخر الكبير بإقامة المهرجان في دورته الرابعة، والـ 3 سنين اللي فاتوا، وإقامته في ظل ظروف صعبة، وعدم إقامة مهرجانات أخرى، حاجة مشرفة جدًا".

يذكر أن، الدورة الرابعة بمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر، ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلمًا من 42 دولة.