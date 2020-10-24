من الجونة.. محمد فراج يكشف تفاصيل"الصندوق الأسود" و"الاختيار 2 "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد فراج، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة هذا العام.

وقال فراج، إنه ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "الصندوق الأسود" بدور العرض السينمائي، مضيفًا:"الصندوق الأسود، هو فيلم ساسبنس تحدث فيه جريمة وأحداثه بين أكشن وغموض".

وعن انضمامه لمسلسل"الإختيار 2"، فقال، إن المخرج بيتر ميمي تحدث معه عن مسلسل"الإختيار 2 " لرمضان المقبل، قبل سفره للجونة، مشيرًا إلى أنه لا يعلم شيئًا عن الدور وأي تفاصيل حتى الآن.

يذكر أن، الدورة الرابعة بمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر، ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلمًا من 42 دولة.