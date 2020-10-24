شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير حكاية "لازم أعيش" فى "إلا أنا" بعد 4 أيام تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور المخرجة مريم أحمدى المشاهد الأخيرة من حكاية "لازم أعيش" فى مسلسل "إلا أنا"، حيث يتبقى 4 أيام تصوير فقط ويتم الانتهاء من آخر مشاهد الحكاية التى انطلق تصويرها الشهر الماضى واستغرقت 4 أسابيع كاملة، ومقرر بدء عرض حلقاتها يوم السبت المقبل على قناة DMC ومنصة watch it الرقمية يوم السبت المقبل.

حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على، والحكاية هى السادسة من مسلسل "إلا أنا" الذى تقف على انتاجه شركة أروما للمنتج تامرمرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، وتم عرض 5 حكايات هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، مع اضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور مقرر البدء فى تصويرها بعد يومين.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.