شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد فى افتتاح الجونة: مستقبل الدراما على المنصات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عمر السعيد إنه سعيد بعرض مسلسله "ليه لأ" على إحدى المنصات، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو الأفضل الآن، خاصة فى ظل عرض المسلسل بعيدا عن موسم زحام رمضان. وأضاف السعيد خلال حضوره حفل افتتاح الدورة الـ 4 لمهرجان الجونة السينمائى، أنه لا يستغنى عن ارتداء قناع الوجه تجنبا لفيروس كورونا، مشددا على ضرورة استمرار كافة مجالات العمل رغم استمرار الجائحة.
وانطلقت منذ ساعات فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ4 تحت شعار "الإنسان والحلم"، وشهدت ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.
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