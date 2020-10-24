شكرا لقرائتكم خبر عن "وادى الجن" مسلسل خيال ومغامرة شبابية للعرض على إحدى المنصات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور المخرج حسام الجوهرى مسلسلا جديدا بعنوان "وادى الجن" ينتمى لنوعية أعمال الخيال والمغامرة ويعتمد على بطولة مجموعة من الشباب للعرض على إحدى المنصات الرقمية العام المقبل، حيث يتم تصوير العمل فى عدد كبير من مواقع التصوير المتنوعة بين الأماكن الأثرية والمحميات الطبيعية والمناطق الشعبية.

المسلسل تأليف منه إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داوود وحسن مالك.

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ويشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين كضيوف شرف مثل صالح عبد النبي، كريم الدسوقي، أحمد عبد الحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبد الغني، أسما سليمان، هند رضا، صفاء جلال، علا رامي، مع ظهور خاص للفنانة بشرى، حيث وافقوا على دعم التجربة التى تعتبر جديدة على الدراما المصرية

مسلسل "وادى الجن" تعتمد أكثر من 50% فى مشاهده على المؤثرات البصرية VFX، وتدور أحداثه حول حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادى الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين فى عالم سفلى خفى تسيطر عليه قوى سحرية شريرة، مع إضفاء جو من التشويق والإثارة.