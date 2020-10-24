ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي ولبلبة يخطفن الأنظار في مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي ولبلبة الأنظار إليهن في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء يوم الجمعة، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وظهرت ليلى علوي بإطلالة جذابة على "الريد كاربت"، وكذلك النجمات إلهام شاهين، ولبلبة، وهالة صدقي.

وأُقيم حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.