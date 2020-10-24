بينهم سميرة أحمد وحكيم.. تكريم جامعة مصر لنجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - أقامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الجمعة، احتفالية تخريج دفعة 2020 من كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.
وحضر الاحتفالية التي أقامتها الجامعة عددا من نجوم الفن، على رأسهم سميرة أحمد، وحكيم، وماجد المصري، ودينا فؤاد والذين تم تكريمهم، وبدأ الحفل بآيات الذكر الحكيم والوقوف دقيقة تحية للعلم المصري.
ووجه الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، الشكر لنجوم الفن الذين حرصوا على حضور الاحتفالية، مؤكدا أنهم رموز القوى الناعمة في مصر.
واحتفى خريجو دفعة 2020، بالنجوم والتقطوا معهم صورا تذكارية على مسرح أوبرا مصر.
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