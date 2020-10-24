أول تعليق من ياسمين صبري عن سيارتها الـ"رولز رويس".. وذوق أبو هشيمة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشفت الفنانة ياسمين صبري، أن المجوهرات التي ارتدتها في عنقها خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، اختارها لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وقالت ياسمين، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية ON E، "الكوليه ذوق أحمد، واشتريناه مش من مصر، والأحجار بشكل عام حلوة أوي ومختلفة، واللون الأزرق يعطي أعلى الدرجات في الطاقة".

وعن سر تواجدها في مهرجان الجونة، قالت ياسمين: "المهرجانات جزء من عالم الممثل، وأنا سعيدة إني بحضر مهرجان الجونة كل سنة، وهو المهرجان الوحيد اللي بحضره لأني بحسه عالمي".

وعن تعليقات السوشيال ميديا عن سيارتها "رولز رويس"، قالت ياسمين: "الإنسان المشهور اللي تحت الأضواء لازم يكون قدها، ولو مش قدها الأحسن يبعد عنها، وأنا اتشهرت تدريجي، ومع التدريجي ده نفسيتي بقت أقوى، الشخص المشهور أي حد هيتكلم عنه وده حقهم ورأيهم وهم حُرين، وأنا عندي سلام داخلي، وبعدين مش عيب الواحد يستمتع بالرزق اللي ربنا ادهاله".



وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.