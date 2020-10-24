فيديو.. تامر حسني يغني لمؤمن زكريا "ترجعلنا بالسلامة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أهدى الفنان تامر حسني أغنية جديدة بعنوان "ترجعلنا بالسلامة" إلى مؤمن زكريا، لاعب الكرة في النادي الأهلي المصري، لدعمه في أزمته الصحية.

وشارك عدد كبير من لاعبي الكرة من داخل مصر وخارجها إضافة إلى فنانين وإعلاميين في تصوير الأغنية، إذ ظهروا وهم يقلدون طريقة احتفاله الشهيرة بعد تسجيل الأهداف.

وطرح حسني الأغنية عبر قناته في موقع "يوتيوب"، وظهر فيها: حسام غالي، محمود جنش، علي معلول، عمر جابر، أحمد حجازي، تريزيجيه، طارق حامد، شيكو، أحمد حسن كوكا، أحمد حسن، محمد إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، عبدالله السعيد، كريم فهمي، أحمد فهمي، أمير توفيق، سيد معوض، إسعاد يونس ومحمود علاء.





وظهر في الفيديو أيضاً: سعد سمير، كهربا، حسين الشحات، وليد سليمان، أحمد فتحي، محمد عبدالمنصف، هاني حتحوت، خالد بيبو، يوسف أوباما، عمرو السولية، أسامة حسني، مروان محسن، محمد عبدالرحمن، أحمد فتحي وسيف زاهر.





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وفي نهاية الفيديو ظهر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، موجهًا رسالة دعم إلى مؤمن زكريا قال فيها: "أنت قوي ومميز في كل حاجة شد حيلك يا مؤمن".





وعلق تامر حسني على الفيديو قائلا: "إهداء الي كابتن مصر مؤمن زكريا معاك وفي ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامة ربنا معاك يا بطل" .

ويعاني مؤمن زكريا من مرض "التصلب الجانبي الضموري في العضلات" وهو مرض نادر.



