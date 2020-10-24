بالصور.. إطلالة شيرين رضا في مهرجان الجونة تشعل تويتر

السبت 24 أكتوبر 2020

لاقت إطلالة الفنانة المصرية شيرين رضا في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي (23- 31 أكتوبر/تشرين الأول) بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت شيرين رضا على السجادة الحمراء مرتدية فستاناً باللون الأسود مزركشاً ومزيناً بالشراشيب اللامعة الملونة، بإكستنشن على شكل جناحات باللون الأسود مطعّمة بالشراشيب، كما اعتمدت تسريحة الشعر على شكل ضفائر منسدلة على الجانبين.

ونشر روّاد موقع "تويتر" صوراً لإطلالة شيرين رضا مصحوبة بتعليقات طريفة.

ويعد مهرجان الجونة الحدث السينمائي الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام في ظل انتشار فيروس كورونا.

وظهر على السجادة الحمراء للمهرجان، النجوم: يسرا، خالد الصاوي، رانيا يوسف، مي سليم، ميس حمدان، هيلدا خليفة، اَسر ياسين وأسرته، تارا عماد، شيرين رضا، عمرو يوسف، سمير صبري، نسرين طافش، أحمد السقا وزوجته مها الصغير، ليلى علوي، إلهام شاهين، محمد فراج، ياسمين صبري، ريم مصطفى، جومانة مراد مها سليم، كندة علوش.

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ويشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" من إخراج كوثر بن هنية، في أول عرض له بالشرق الأوسط.

ويقدم أغنية المهرجان هذا العام المطرب اللبناني رامي عياش، كما ستقدم الحفل اللبنانية هيلدا خليفة.

كما سيشهد الحفل أيضاً مشاركة خالد النبوي، والمطربة فرح الديباني.

تنقسم مسابقات المهرجان إلى ثلاث مسابقات رئيسية هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، وتضم المسابقات الثلاث قائمة كبيرة من أعمال بعض المخرجين العالميين والعرب.

ويرأس لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج والمنتج البريطاني الشهير بيتر ويبر، الذي أخرج مؤخرًا مسلسل "ممالك النار" الذي جسد بطولته النجم خالد النبوي، فيما تضم اللجنة بين أعضائها، الممثل آسر ياسين، والمخرج وكاتب السيناريو السوداني أمجد أبوالعلاء الذي سبق وفاز فيلمه الروائي الطويل "ستموت في العشرين" العام الماضي بجائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ٧٦ ونجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.