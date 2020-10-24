شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون تدعم جو بايدن وتوجه رسالة إلى الأمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حثت الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون جمهورها ومعجبيها على دعم المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، حيث شارك متابعوها صورا لها خلال مشاركتها في الانتخابات عبر خدمة البريد يوم الجمعة.

ووجهت جنيفر أنيستون نجمة The Friends رسالة إلى الأمريكيين أثناء مشاركتها صورًا لها وهي تضع بطاقة الاقتراع بالبريد، حيث كتبت :"هذا الأمر برمته لا يتعلق بمرشح واحد أو قضية واحدة ، إنه يتعلق بمستقبل هذا البلد والعالم.. صوتوا من أجل حقوق الإنسان المتساوية والحب والأخلاق".



الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون تدعم جو بايدن

الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 52 عاما، نجمة The Morning Showأكدت دعمها لجو بايدن ونائبته كامالا هاريس، حيث مضت تقول :" لقد تركت ورقة الاقتراع الخاصة بي، وقد فعلت ذلك في وقت مبكر.. لقد صوتت لهم لأن هذا البلد الآن أكثر انقسامًا من أي وقت مضى".

وتابعت :"ملاحظة: ليس من المضحك التصويت لصالح كاني. لا أعرف كيف أقول ذلك من فضلك كن مسؤولا... في الوقت الحالي، يقرر عدد قليل من الرجال في السلطة ما يمكن وما لا تستطيع النساء فعله بأجسادهن".

الممثلة الأمريكية جنيفر أنيستون



جنيفر أنيستون

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شوهدت النجمة العالمية جينيفر أنيستون في أحدث ظهور علني لها لأول مرة منذ 8 أشهر، مؤخرا، حيث كانت تلتزم بقواعد الإغلاق والتباعد الجسدي من أجل حماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النجمة العالمية جينيفر أنيستون ظهرت بشكل علني لأول مرة منذ 8 أشهر وهي تدير بعض المهمات في بيفرلي هيلز، حيث كانت مختبئة في قصرها منذ بدء الإغلاق.