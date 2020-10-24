شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: أحفادى أحلى حاجة فى الدنيا ولقب أمير الأحزان لا يزعجنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب هانى شاكر أثناء استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى في برنامج "السيرة" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، أن فراق ابنته دينا أصعب من فراق والده ووالدته لأنها كانت حتة منى. وأضاف: "قعدنا سنتين في باريس وفكرنا بعدها نروح الصين عشان نعالجها من الكانسر وكان عندها أمل كبير، وكل شوية تسألنى رتبت سفرية الصين يابابا، وكانت متمسكة بالحياة ومتفائلة".





وأشار إلى أن "زوجها متزوج حاليا وأعتبره ابنى ولا يوجد خلاف بيننا وعلاقتنا وطيدة جدا وأحفادى مليكة ومجدى أحلى حاجة في الدنيا وطول الوقت قاعدين معايا".

وقال هانى شاكر، أثناء حواره مع الإعلامية وفاء الكيلانى: "لقب أمير الأحزان لن يضايقه خاصة أن هناك ناس كتير تحب الأغانى الدرامية ورسالة الفن هو الارتقاء بذوق الناس والارتفاع بشأنهم".

واختتم حديثه أن هناك عددا من الأغانى التى قدمها وقريبة من قلبه منها "حلوة يادنيا" و"غلطة وندمان عليها" و"لو بتحب حقيقى صحيح" و"فينك من بدرى" و"كدة بردو ياقمر" وغيرها.





ال المطرب هانى شاكر، أثناء استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى في برنامج "السيرة" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، إنه لا يحب أن تقدم سيرته في عمل فنى سواء مسلسل أو فيلم، خاصة أنه يرى أنها لن تقدم بشكل مميز، وفى ناس كبار اتعملت سيرتهم فى أعمال ولم تنجح.

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وأضاف الفنان الكبير هانى شاكر: "عمرى ماكان مغرور وبحب الخير للناس كلها"، مشيرا إلى أنه منذ طفولته والدته تتنبأ له بالمزيكا مضيفا: "وكنت فى اللفة أعيط وأسمع مزيكا أسكت".

وعلق الفنان الكبير هانى شاكر خلال حديثه قائلا: "الموجى دربنى 3 سنوات في غنوة (حلوة يادنيا)، ومحصليش الشرف إنى أقابل كوكب الشرق أم كلثوم، خاصة أنها كانت بتدعمنى".

وبكى المطرب هانى شاكر، أثناء استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى في برنامج "السيرة" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، فى أول الحلقة بعد عرض تقرير عن والدته ووالده، والذى فكره بأيام جميلة كان قد فقدها منذ فترة كبيرة.

وأضاف النجم الكبير هانى شاكر: "فاكر وفاة والدى، حيث حينها كنت في الثانوية وبيذاكر وحصلت على مجموع 55% وماما قالت لى الحمد لله إنى نجحت".





وأكد أمير الغناء العربى: "كنت بشم ريحة والدى في البيت بعد وفاته، وبحس إنه موجود بالفعل معى، وكان حنين ومدلعنى شوية"، وأكد أنه كان يتمنى أن يكون له أخت، معلقا: "أنا وأخواتى كنا بنساعد ماما في البيت".