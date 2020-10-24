شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يحيى حفلا ساهرا لضيوف مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم اللبنانى رامى عياش حفلا ساهرا لضيوف مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، حيث قدم عددا من أغنياته التى تفاعل معها الحضور، ومنها "يامسهر عيني"، و"قلبى مال" وغيرها.

ويعتبر رامى عياش مفاجأة حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، حيث بدأ حفل الافتتاح بأغنيته "دقى يا مزيكا"، ونالت الأغنية إعجاب النجوم المصريين والضيوف العالميين، وقال رامى عياش إنه قد أعد هذه الأغنية كمفاجأة للجمهور والحاضرين.

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أغنية "دقى يا مزيكا" كلمات منة القيعى وألحان عبد الرحمن رشدى وتوزيع موسيقى نابلسي، وقال رامى بحفل الافتتاح: "بنصر على الحياة ونلبى تعطشنا الدايم للفرح والسعادة والحياة والسنة دى مش هتكون خسارة فى جدول حياتنا هنكمل أيامنا، ونتغلب على توقف الزمن برافو مهرجان الجونة وعائلة ساويرس".

وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

والفيلم شارك كمشروع فى مرحلة التطوير قبل عامين في منصة الجونة السينمائية، في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.