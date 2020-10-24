شكرا لقرائتكم خبر عن حب على السجادة الحمراء.. فنانون ونصهم الحلو فى افتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الرومانسية والحب سيطرت على الأجواء بين الفنانين وزوجاتهم والفنانات وأزواجهم خلال حضورهم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، رافعين شعار "حب على الريد كاربت"، وكأنهم يبعثون رسائل أن حضور فعالية دون النص الحلو لن يكون ممتعا.

وكان أبرز الفنانين والفنانات الذين حضروا على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، جومانا مراد وزوجها، محمد الشرنوبي وزوجته، أحمد داوود وزوجته علا رشدي، هاني رمزي وزوجته، أيتن عامر وزوجها، خالد الصاوي وزوجته، المطرب أبو وزوجته، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، نوران منصور وزوجها، أشرف زكي وزوجته روجينا، محمد فراج وبسنت شوقي.

وشهدت السجادة الحمراء للدورة الرابعة من مهرجان الجونة حضور يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين ومنة شلبي وأحمد السقا وزوجته وأمينة خليل ولبلبة، عائشة خالد الصاوي نسرين طافش، صبري فواز وريم مصطفى وأبو وزوجته ورايا أبي راشد وأيتن عامر.

Advertisements

كما شهدت الريد كاربت حضور النجوم ياسمين صبرى وعمرو يوسف وكندة علوش ورانيا يوسف وشيرين رضا وجومانا مراد ومي سليم وميس حمدان، وباسل الخياط، فراس سعيد، ناردين فرج، جمال سليمان، سمير صبري، آسر ياسين وزوجته ونجليه، الفنانة هبة السيسي، الإعلامية هيلدا خليفة، مصطفى درويش، عمر السعيد.

وحضر مؤسس المهرجان رجل الأعمال نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة رجل الأعمال سميح ساويرس، ومدير المهرجان انتشال التميمي، وبشرى المؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائى، وعمرو منسي المؤسس المشارك والمستشار التنفيذى للمهرجان، وكمال زادة المستشار المالى للمهرجان.