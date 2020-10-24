شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا لـ لميس الحديدى: نفسى أطير بعيد ومهرجان الجونة ابنى الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة شيرين رضا على الكلمة التى ألقتها على هامش افتتاح مهرجان الجونة في نسخته الرابعة، وذكرت فيها أن والدها هو الأب الوحيد الذى تمنى أن تصبح ابنته راقصة، قائلة: "الأب الوحيد اللى كان عاوز بنته تبقى أكبر رقاصة فى الدنيا، ومعرفتش أحققله حلمه للأسف".

وكشفت شيرين رضا، فى لقاء مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON فى سهرة خاصة بمناسبة افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى نسخته الرابعة والمذاع على شاشة "ON"، أسرار فستانها الذى أطلت به الليلة، قائلة: "الفستان من تصميم رامي القاضى، وهو لبنانى الجنسية، وشاطر أوى، ومقلقتش من الريش اللى فيه، لأنى كنت عاوزة ألبس حاجة جديدة فعملت كدة".

ومازحتها لميس الحديدى قائلة: "إنتى كتنى عاوزة تبقى بجناحات؟، فردت الأخيرة قائلة: "نفسى أطير بعيد"، وأشارت شيرين رضا إلى أن تكريم والدها كان بمثابة فخر لها، وأنها لم تكن تعلم قيمته إلا عندما كبرت، وازداد ذلك أكثر وأكثر بعد رحيله، قائلة: "عرفت قيمته لما كبرت وأكتر وأكتر لما سابنا ومشى، عرفت وقتها أد إيه الناس كانت بتحبه وبتحب العمل اللى قدمه وبتحترمه".

وتابعت شيرين رضا: "أنا لفيت أفريقيا كلها مع فرقة رضا، وفي مرة كنت فى أثناء رحلة الفرقة، وأنا برفقتهم لإحدى الدول الأفريقية، تعرض محرك الطائرة لحريق فنزلنا في مطار هبوط اضطراري لمدة 9 ساعات فى أحد المطارات قضيت معاها ذكريات لطيفة أوى".

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وقالت شيرين إن أغنية "الأقصر بلدنا" أكثر الأغانى المقربة لها رغم وجود أغانى جميلة كثيرة لكن الأخيرة تبقى الأقرب لها"، وأكملت قائلة: "فرقة رضا هتفضل فى وجداننا محمود رضا لف مصر كلها، وعمل أغانى، واخترق أماكن كتيرة في مصر ممنوع فيها الستات تبان على الرجالة فمكنش عمره هيعرف رقص المناطق دى إلا بعد أن عاود القاهرة مجدداً، واستعان بسيدات قاهريات في رحلته مجدداً، حتى يتعلمن من نساء هذه المناطق كيف يرقصن؟، هو تعب الصراحة ".

وحول قرارها بألا تصبح راقصة، قالت: "أنا معرفتش أبقى راقصة وبقيت ممثلة ولما كان عندي 14 سنة شاركت في استعراض معاهم خفت واتخضيت ومعرفتش أكمل والمسرح ليه رهبة كبيرة مقدرش عليها فقررت وقتها أكون فى الاعلانات ثم التمثيل".

وقالت شيرين إن الجونة بمثابة ابنها والذى كبر أمامها، مشيرة إلى أنها تزورها منذ سنوات طويلة، وأكملت قائلة: "بالنسبة لمهرجان الجونة هو ابنى الصغير أنا مش من المؤسسين بس بحس أنها ابنى الصغير".

وكشفت شيرين رضا أنها بصدد بداية تصوير فيلمها الجديد بطولة خالد الصاوى، وسيكون فيلما جميلا جداً ووجود خالد فيه يجعله رائعاً، مشيرة إلى أن هذا ليس العمل الأول الذي يجمعها بخالد الصاوى، فعملا معا من قبل فى فيلم: "الضيف".