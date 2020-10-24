شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: عمرى ما كنت مغرور ولن أحب تقديم سيرتى فى عمل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب هانى شاكر، أثناء استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى في برنامج "السيرة" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، إنه لا يحب أن تقدم سيرته في عمل فنى سواء مسلسل أو فيلم، خاصة أنه يرى أنها لن تقدم بشكل مميز، وفى ناس كبار اتعملت سيرتهم فى أعمال ولم تنجح.

وأضاف الفنان الكبير هانى شاكر: "عمرى ماكان مغرور وبحب الخير للناس كلها"، مشيرا إلى أنه منذ طفولته والدته تتنبأ له بالمزيكا مضيفا: "وكنت فى اللفة أعيط وأسمع مزيكا أسكت".

وعلق الفنان الكبير هانى شاكر خلال حديثه قائلا: "الموجى دربنى 3 سنوات في غنوة (حلوة يادنيا)، ومحصليش الشرف إنى أقابل كوكب الشرق أم كلثوم، خاصة أنها كانت بتدعمنى".

وبكى المطرب هانى شاكر، أثناء استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى في برنامج "السيرة" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، فى أول الحلقة بعد عرض تقرير عن والدته ووالده، والذى فكره بأيام جميلة كان قد فقدها منذ فترة كبيرة.

وأضاف النجم الكبير هانى شاكر: "فاكر وفاة والدى، حيث حينها كنت في الثانوية وبيذاكر وحصلت على مجموع 55% وماما قالت لى الحمد لله إنى نجحت".

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وأكد أمير الغناء العربى: "كنت بشم ريحة والدى في البيت بعد وفاته، وبحس إنه موجود بالفعل معى، وكان حنين ومدلعنى شوية"، وأكد أنه كان يتمنى أن يكون له أخت، معلقا: "أنا وأخواتى كنا بنساعد ماما في البيت".









من ناحية أخرى، كان شاكر قد وجه رسالة إلى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، موضحا أن تركه لمنصبه على رأس النقابة خسارة فادحة لكل الأعضاء، متمنيا العودة عن هذا القرار وأن الكل يعرف قيمته وإنجازاته.

وكتب هانى شاكر، عبر حسابه بموقع تويتر: "الأخ العزيز والصديق الغالي د أشرف زكي تركك لموقعك علي رأس النقابة خسارة فادحه لكل أعضاء النقابة ولنا جميعا، اتمني أن تعود في هذا القرار لأن النقابة في حاجه اليك والكل يعرف قيمتك وإنجازاتك في النقابة ومكانتك في قلوبنا جميعا، دعواتي لك ولزملائي الممثلين لما فيه الخيروالنجاح".

وطرح هانى شاكر مؤخراً مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والتى يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور فى الوطن العربى فى زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وتعاون نقيب الموسيقين فى الأغنية مع الشاعر رامى أمين، ومن ألحان أحمد برازيلى، وتوزيع زووم.

وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا.. ويارب هون وسهلّها.. قادر فى ثانية تعدِّلها وحياتنا نرجع نكملها فى سعادة وفهمنا الدرس أهو وشوفنا وعرفنا فى ضعفنا وخوفنا إن إحنا نقوى على ظروفنا بإرادة".