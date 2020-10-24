مصطفى شعبان في "الجيم" وهند صبري تخوض مغامرة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة: الخليج 365

حرص عدد من نجوم الفن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مشاركة جمهورهم ومتابيعهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وبالمقدمة منها "إنستجرام".

وغالبية اللحظات التي حرص نجوم الفن على مشاركتها خلال الساعات الماضية كانت من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، والتي أُقيمت مساء يوم الجمعة.

ويعرض لكم "الخليج 365" 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إسلام إبراهيم

نشر إسلام إبراهيم صورة له مع المخرجة كاملة أبو ذكري من حفل افتتاح مهرجان الجونة، وعلّق قائلا: "الحب كله".

نورهان منصور

الفنانة الشابة نورهان منصور شاركت جمهورها عدة صور لها من حفل افتتاح مهرجان الجونة.

آيتن عامر

وشاركت الفنانة آيتن عامر صورة لها من حفل افتتاح المهرجان، وأعربت عن سعادتها للغاية.

نسرين طافش

كذلك نشرت الفنانة نسرين طافش عدة صور لها من حفل افتتاح المهرجان، واكتفت بذلك دون أي تعليق.

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أمينة خليل

ونشرت أمينة خليل صورة لها من المهرجان، وعلّقت: "أهلا بمهرجان الجونة، كان عام 2020 عاما غريبا وصعبا ولكن ليالي مثل هذه سنتذكرها ونعلم أننا نجحنا في تجاوزها".

كارول سماحة

المطربة اللبنانية كارول سماحة نشرت صورة لها مع ابنتها "تلا"، معلقّةً: "حبيبتي".

هند صبري

الفنانة التونسية هند صبري نشرت صورة لها في منطقة جبلية، معلّقة: "تجنب الخطر ليس أكثر أمانا على المدى الطويل من التعرض له مباشرة، الحياة إما مغامرة جريئة أو لا شيء".

إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة ظهرت فيها بصحبة ابنتها، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، معلقة بالقول: "يبدأ الجمال في اللحظة التي تقرر فيها نفسك".

مصطفى شعبان

بينما النجم مصطفى شعبان نشر صورة له أثناء ممارسته التمارين الرياضية في صالة "الجيم".

محمد سعد

وتذكر النجم محمد سعد ذكرياته مع الراحل علاء ولي الدين في فيلم "الناظر"، وعلّق قائلا: "أبو صلاح ابن الناظر صديق عمري.. من طرف أخوك اللمبي".