رد فعل رانيا يوسف بعد السخرية منها في مهرجان الجونة.. وما علاقة لورديانة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

شاركت الفنانة رانيا يوسف، في موجة السخرية التي جاءت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة، والذي أقُيم مساء اليوم الجمعة.

ونشرت رانيا يوسف، صورة "كوميكس" عبر حسابها على موقع "تويتر"، ظهرت فيه بفستانها على "الريد كاربت" وخلفها السيدة التي ظهرت في فيديو الراقصة البرازيلية لورديانة والذي أثار الجدل خلال الأيام الماضية.

Advertisements

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.