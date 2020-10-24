80 صورة للنجوم من مهرجان الجونة.. رانيا يوسف تخطف الأنظار وأمينة خليل جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تصوير علاء أحمد:

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل الافتتاح، ومن بينهم: منة شلبي، تارا عماد، خالد الصاوي، يسرا، بشرى، كريم قاسم، إنجي المقدم، ياسمين صبري التي خطفت الأنظار، شيرين رضا، رانيا يوسف والتي ظهرت بإطلالة جريئة، خالد النبوي، آسر ياسين وزوجته، جمال سليمان، جومانا مراد وزوجها، محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، غادة عادل والتي جذبت الحضور إلى إطلالتها، آيتن عامر وزوجها، أشرف زكي وروجينا، إسلام إبراهيم، أمينة خليل والتي ارتدت فستانا جريئا، أمير رمسيس وزوجته، جومانا مراد وزوجها، حسن أبو الروس وزوجته، أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، منذر ريحانة وزوجته، أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وغيرهم.

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وأُقيم حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.