أورلاندو بلوم وكاتي بيري يبدآن حياتهما كعائلة بشراء منزل مجاور لهاري وميغان بـ14 مليون دولار

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 01:39 صباحاً - قام مؤخراً الممثل البريطاني أورلاندو بلوم ،وخطيبته مغنية البوب الأمريكية كاتي بيري بشراء منزل وفخم في كومباوند مونتسيتو الراقي بمنطقة سانتا باربارا التابعة لولاية كاليفورنيا بمبلغ 14 مليون و200 ألف دولار.

وكان الثنائي الشهير أولارندو بلوم وكاتي بيري قد رحبا في شهر آب- أغسطس الماضي بقدوم ابنتهما الأولى "ديزي دوف" ، حيث قاما بشراء منزل الرئيس التنفيذي السابق لشركة : "دوراسل وكرايسلر- روبرت كيدر الذي امتلك المنزل لأكثر من 20 عاماً ،وفقاً لما ذكره موقع "فاريتي" ،وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



منزل فاخر بمساحة 8 آلاف و900 متراً



وبني المنزل الفاخر المحاط بالأسوار والسياج على مساحة شاسعة من الأراضي تقدر ب8 آلاف و900 متراً،وسيقيم الثنائي أورلاندو بلوم وكاتي بيري وابنتهما الحديثة الولادة : ديزي دوف في كومباوند "مونتيسيتو" بمدينة سانتا باربارا في ولاية كاليفورنيا، مجاورين لأهم نجوم هوليوود بمن فيهما: أوبرا وينفري وروب لوي،والثنائي الملكي دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل،وابنهما آرتشي البالغ من العمر 17 شهراً.

وكان مجمع "مونتيسيتو" العقاري الضخم الرفيع المستوى قد تم بناؤه عام 1934 ،وصممه فوق سفوح التلال إدواردز وبلانكيت،وتم تجديده لاحقاً .



حصل الثنائي على تخفيض جيد بسعر المنزل



وبشراء أورلاندو بلوم وكاتي بيري هذا العقار المميز في مونتيسيتو بسانتا باربارا ،سينضمان إلى نادي أصحاب العقارات المترامية الأطراف المستقلة الشديدة الخصوصية،حيث يمكن للزوار الوصول إلى مقر سكنهما عبر ممر طويل جداً،محاط من الجانبين بأشجار البلوط العالية .

وكان قد شهدت فلل ومنازل كومباند "مونتيسيتو" انخفاضاً في الأسعار عام 2020،منذ أن تم إدراج المنزل المكون من طابقين الذي اشتراه الثنائي أورلاندو بلوم وكاتي بيري بسعر 20 مليون دولار في ربيع 2019 الماضي،وبعد أشهر قليلة في عام 2020 تم إدراجه بسعر أقل بلغ 16 مليون دولار،ونجح الثنائي أورلاندو بلوم وكاتي بيري في الحصول على تخفيض جيد وصل إلى مليوني دولار،فحصلا عليه بمبلغ 14 مليون و200 ألف دولار.



يتميز بإطلالة ساحرة على البحر



يضم المنزل عدة غرف نوم وغرف معيشة وصالونات أنيقة ذات إطلالة ساحرة على البحر والمحيط الهادىء.

ويتفرد المكتب الأنيق في المنزل بمساحات واسعة مزينة بالخشب العتيق الداكن في كافة أرجائه،ويتميز المطبخ بإطلالات رائعة على البحر،وبإمكان العائلة الصغيرة المكونة من أورلاندو وكاتي وابنتهما الصغيرة طهي العشاء وتناوله في المطبخ المميز بأجهزة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، والتمتع بإطلالته البحرية الساحرة في الوقت نفسه.

وما يثير البهجة في المنزل،توفر حوض سباحة مميز ،ونافورة تضيف سحراً رومانسياً في المكان.

وأجمل ميزة في حوض السباحة،توفر غرفتي نوم وحمامين قربه.

في الطابق الأرضي يقع المكتب الخاص،وقاعة اجتماعات،بينما يقع في الطابع العلوي غرف النوم الأربعة الرئيسة الفخمة ،وتشغل غرفة النوم الأساسية نصف الطابق بأكمله،ويتضمن مدفأة ،مع غرفة معيشة،وحمامات مزدوجة،وغرفة ملابس ضخمة،وخزانة ملابس منفصلة،وحديقة خاصة مطلة على المحيط الهادىء.

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كاتي بيري سعيدة بمنزلها الجديد لهذا السبب



وكاتي بيري سعيدة جداً باقتناصها الناجح لمنزلها الجديد بمجمع مونتيسيتو الفاخر بسانتا باربارا،لأنها من مواليد سانتا باربارا أصلاً،وأسعدها العودة للإقامة في مسقط رأسها لكن بموقع أكثر تميزاً وخصوصية عن مقر سكنها الأول في طفولتها.



عرض أورلاندو بلوم وكاتي بيري منزليهما للبيع



وضعت كاتي بيري منزلها في بيفرلي هيلز للبيع مقابل 8 ملايين دولار،في حين أن أورلاندو لديه منزل هو الآخر عرضه للبيع مقابل 8.999 مليون دولار.

