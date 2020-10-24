يوتيوب يحذف أغنية "بسكوتاية مقرمشة" لحسن شاكوش

ما زالت أزمة اتهام المخرج مصطفى عامر، للمطرب حسن شاكوش وصناع مهرجان "بسكوتاية مقرمشة"، بسرقة فكرة فيديو كليب "راسمك في خيالي" للفنان محمد حماقي، قائمة حتى الآن، وسط تصعيدات مستمرة من المخرج. للفنان محمد حماقي، قائمة حتى الآن، وسط تصعيدات مستمرة من المخرج. بعد فشل محاولات المخرج للتواصل مع الشركة المنتجة لحل الموضوع وديًا، ورفضهم للحلول المقترحة من جانبه، تقدم عامر بشكوى ليوتيوب وتم اتخاذ كافة الإجراءات، والتي انتهت لحذف كليب الأغنية من موقع يوتيوب.

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