افتتح مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، فعاليات دورته الرابعة، والممتدة حتى يوم 31 أكتوبر الجاري، و ظهر عدد من ضيوف المهرجان، الذين لفتت أزيائهم انتباه المشاهدين، وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي،ومن بينهم الفنانة ياسمين صبري التي أطلت بفستان أزرق.
وكشفت الفنانة ياسمين صبري مع الإعلامية لميس الحديدي عن كواليس إطلالتها في افتتاح المهرجان، قائلةإنها استعانت بمنسقة الازياء كارول بو خالد والفستان من تصميم JP.
وقالت : " أنا ارتدي قلادة من الياقوت أهداها لي زوجي ، و أصبحت أحب الاحجار الكريمة مؤخراً ".
وتابعت أن ارتدائها للفستان الأزرق وأحجار بنفس اللون يعطيها أعلى درجات الطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري لـ " لميس الحديدي ": ارتدي قلادة من الياقوت أهداها لي زوجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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