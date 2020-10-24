تراند اليوم : رانيا يوسف راحت بالبطانة والهوا طيرها .. دي أخرة تريقتها على لوردينا

رغم انه لا علاقة أبدا ما بين رانيا يوسف والراقصة لوردينا البرازيلية التي صعدت لقمة التريند الأيام الماضية، الا ان مهرجان الجونة الذي انطلق اليوم قد شهد عاملا مشتركا بين الفنانتين.

مما دفع رانيا يوسف للمشاركة في موجة السخرية التي جاءت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة، والذي أقُيم مساء اليوم الجمعة.

ونشرت رانيا يوسف، صورة “كوميكس” عبر حسابها على موقع “تويتر”، ظهرت فيه بفستانها على “الريد كاربت” وخلفها السيدة التي ظهرت في فيديو الراقصة البرازيلية لورديانة والذي أثار الجدل خلال الأيام الماضية.

فستان رانيا يوسف، في الحفل الإفتتاحي، اعتمد على بطانة، عكس الفساتين التي أثارت بها الجدل مسبقًا، ولكن على الرغم من ذلك، أثار الفستان حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، خاصة ان رانيا اهتمت بالبطانة السفلية فقط.

لكن سرعان ما اختفت البطانة وطار الفستان مع الهواء ليكشف ما كشفته البطانة في المهرجان السابق، كعادة رانيا يوسف.