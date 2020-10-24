تراند اليوم : عايزينها مليطة .. النجوم بيشتكوا من المهرجان : مافيش بوسة ولاحضن

انطلقت مساء اليوم فعاليات حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

نستعرض فيما يلي أبرز الملاحظات على افتتاح المهرجان وتفاعل النجوم على السجادة الحمراء.

– ظهر الفنان آسر ياسين مع زوجته كنزي عبد الله وولديه “طاهر وأمين” لأول مرة، وأول ظهور في مناسبة عامة للأسرة سويا.

– غاب العديد من النجوم عن حفل الافتتاح، في مقدمتهم محمد رمضان وأحمد الفيشاوي ودرة ومي عمر.

– نسقت النجمات ألوان الكمامة مع الفساتين بشكل كبير.

– قام جميع النجوم بخلع الكمامات على السجادة الحمراء لالتقاط الصور، فيما ارتداها أغلبهم بمجرد بدء حفل الافتتاح.

– حرص الفنان سمير صبري على ارتداء الكمامة طوال الوقت بل وعاتب إحدى مذيعات المهرجان على عدم ارتدائها، وعندما طُلب منه خلعها لالتقاط الصور على السجادة الحمراء، جعلها معلقة على أذن واحدة، ثم أعاد ارتداءها سريعا.

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– شهد الحفل العديد من الإطلالات الغريبة من بينها المخرجة إيناس الدغيدي والإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

– بكى المهندس سميح ساويرس خلال كلمته بالحفل بسبب حديثه عن صديقه الراحل المهندس خالد بشارة.

– في كل الدورات السابقة كانت قبلات النجوم لزوجاتهم والعكس تثير الجدل بين الجمهور، لكن لم يشهد حفل اليوم أي قبلات وأحضان بين ثنائيات النجوم على السجادة الحمراء.

– كالعادة شهد الحفل العديد من الإطلالات الجريئة مثل رانيا يوسف وغادة عادل.

– ظهرت الفنانة ليلى علوي بوزن زائد بشكل ملحوظ، وكذلك إلهام شاهين وهالة صدقي.