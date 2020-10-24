تراند اليوم : محمد فراج يظهر بلحية رحيم في مهرجان الجونة – إتفرج

افتتح مهرجان السينمائي، مساء اليوم، فعاليات دورته الرابعة، والممتدة حتى يوم 31 أكتوبر الجاري.

شهدت السجادة الحمراء للمهرجان ظهور عدد من ضيوف المهرجان، الذين لفتت أطلالاتهم انتباه المشاهدين ومن بينهم الفنان محمد فراج الذي ظهر على السجاة الحمراء بذقن بيضاء طويلة، وأثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب تغير مرمحه.

ظهر محمد فراج بالذقن الطويلة من قبل خلال تقرير مصور في حلقة برنامج “صاحبة السعادة” التي كان ضيفها أحمد حلمي، وتحدث فراج عن رأيه في تأثير حلمي كفنان على السينما المصرية في السنوات الآخيرة.

يرجع سبب إطلاق محمد فراج لذقنه لتلك الفترة الطويلة، إلى انشغاله بتصوير دوره في مسلسل “تقاطع طرق” للمخرج والمؤلف تامر محسن، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويشاركه البطولة عدد من الفنانين منهم؛ منى زكي، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد ومايان السيد.

كما يستعد فراج لبدء تصوير فيلم “أهل الكهف” للمخرج عمرو عرفة والمؤلف أيمن بهجت قمر، ويشاركه البطولة حسن الرداد، أمينة خليل، مصطفى فهمي ومحمد ممدوح.